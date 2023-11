Quando tudo parecia se ajeitar no Inter, com três vitórias em quatro jogos após a traumática queda na Libertadores, com uma sequência animadora contra os dois lanternas do Brasileirão, em casa, veio o tombo. Um ponto contra América-MG e Coritiba, somados, impediu o time de alçar voo e agora precisa responder a umas quantas questões que podiam ter sido evitadas. Essas interrogações dizem respeito ao trabalho de Eduardo Coudet e a quedas de rendimentos de jogadores já sacramentados.