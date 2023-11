O empate com o América-MG no Beira-Rio pode fazer o Inter deixar a zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2024. Para isso ocorrer, o Cruzeiro precisa vencer o São Paulo nesta quinta-feira (2), no Morumbi. Porém, o risco ainda pode ser maior até o fim do Brasileirão. Com os atuais 39 pontos (41,9% de aproveitamento), o time de Eduardo Coudet possui a segunda pior campanha do clube na Era dos pontos corridos — melhor apenas do que o ano em que foi rebaixado.