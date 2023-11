Após empatar com o América-MG, em 1 a 1, na noite de quarta-feira (1ª), o técnico Eduardo Coudet teve de explicar mais um tropeço no Beira-Rio. Questionado a respeito da sequência Colorado no Brasileirão, o treinador tratou de reafirmar o foco apenas na próxima partida, no domingo (5), contra o Cruzeiro, no Mineirão.