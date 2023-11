Após tropeçar contra os lanternas Coritiba e América-MG no Beira-Rio, o Inter terá de recuperar o prejuízo fora de casa, no próximo domingo (5). O problema é que o retrospecto como visitante contra o Cruzeiro não é dos melhores, tendo vencido apenas duas vezes ao longo da história do Brasileirão — ambas quando era treinado por Ênio Andrade.