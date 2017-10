Há certas coisas na vida que são indissociáveis. A relação de D’Alessandro e Inter é dessa forma! Não há como pensar no futuro colorado em 2018 sem a presença do argentino. Todo mundo lembra do desastre da queda quando ele partiu. Não se consegue imaginar o futuro de D’Ale nos gramados sem vestir a camisa vermelha. Ele já avisou que vai encerrar a carreira por aqui. A história só confirma que os dois crescem quando estão juntos. A permanência do 10 para a próxima temporada está sendo avaliada. O jogador deseja atuar mais dois anos. Valeria para D’Ale começar do zero em outro clube? O Colorado quer a sua permanência. Quem no mercado poderia dar a resposta de D’Ale, com qualidade técnica e liderança? Difícil! As respostas levam ao mesmo desfecho. O gringo fica no Beira-Rio. O possível entrave da renovação seria financeiro. Porém não se pode esquecer que ainda é uma relação profissional.