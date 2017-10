Uma discussão que parecia ter sido encerrada voltou à pauta do Inter na véspera do confronto contra o Boa, em Varginha, pela 30ª rodada da Série B, na terça-feira à noite.

Sem Damião, machucado , William Pottker foi escalado como centroavante no treino de domingo . Nico López foi deslocado para a extrema direita. Assim, Guto Ferreira mexe em duas funções: tira o ex-atacante da Ponte Preta do lado do campo e escala o uruguaio aberto.

Não chega a ser uma novidade Pottker começar o jogo pelo meio. No Inter, ele foi utilizado assim contra Criciúma, Luverdense e Vila Nova, além do segundo tempo contra o Figueirense e em oito minutos do jogo contra o América-MG — quando saiu lesionado. Em nenhum desses jogos teve suas melhores atuações, mesmo que tenha feito dois gols (contra o Vila, de pênalti, e contra o Luverdense, quando já havia sido movido para a ponta, com a entrada de Joanderson).