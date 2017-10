O técnico Guto Ferreira prepara duas novidades importantes no time do Inter para o jogo contra o Boa Esporte, nesta terça (17), em Varginha. Em coletivo realizado na manhã deste domingo (15), o treinador manteve o garoto Jéferson no meio-campo, na vaga de Edenílson, e posicionou William Pottker mais perto da área, como centroavante.