Inter treinará em Varginha (MG) na tarde desta segunda-feira Leonardo Oliveira / Agência RBS

A delegação colorada está desde o final da tarde do domingo (15) na concentração em Varginha. E o clima no hotel Royal, no centro da cidade, é de total tranquilidade para os atletas. Apenas um torcedor com a camisa do Inter, o garoto Mathias Coimbra, esteve na porta do hotel em busca de fotos com jogadores.

O técnico Guto Ferreira foi conversar com os familiares do torcedor, que vieram de São Paulo especialmente para o jogo desta terça (17) no estádio Dilzon Melo.

Guto comanda à tarde um treino com portões fechados na Associação Instituto Bola Preta, na cidade vizinha de Elói Mendes, a cerca de 20 km de Varginha. No trabalho, deve confirmar o time com Jéferson no meio-campo no lugar do suspenso Edenílson. No ataque as novidades serão Nico López e Camilo nas vagas de Damião, que se recupera de um desconforto muscular e Sasha, expulso no jogo contra o Brasil na semana passada.

Ao todo 23 jogadores fazem parte da delegação colorada em Minas Gerais:

Goleiros: Danilo Fernandes, Marcelo Lomba e Daniel.

Laterais: Cláudio Winck, Alemão, Uendel e Iago.

Zagueiros: Danilo Silva, Victor Cuesta, Léo Ortiz e Thales.

Volantes: Charles, Jéferson e Valdemir.

Meias: D'Alessandro, Camilo, Felipe Gutiérrez e Juan.