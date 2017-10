Inter caminha com tranquilidade na Série B

Está se consolidando, cada vez mais, a distância do Inter para o quinto colocado. Faltando nove rodadas para o encerramento do campeonato, o time de Guto dispara 10 pontos. D'Alessandro deu longa entrevista na sexta-feira, desdenhando dos que, como eu, dizem que é uma barbada a Série B .

Vou apontar uma única diferença do Inter sobre os demais: nenhum adversário gasta, por mês, o que o Inter gasta só com o salário do D'Alessandro. Dirão: salário não ganha jogo. Respondo: ganha, sim. Os grandes clubes fazem investimentos polpudos para ganhar jogos.