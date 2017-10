Ricardo Duarte / Agência RBS

O paranaense Leandro Damião, 27 anos, fez 12 jogos com o Inter na Série B. O catarinense William Pottker, 23 anos, completou 22 partidas. O primeiro marcou seis vezes. Pottker balançou oito vezes as redes adversárias. Só dois gols separam os goleadores, mesmo com 10 partidas de diferença entre um e outro na temporada colorada.

Contra o Boa, na noite desta terça-feira, em Varginha no interior de Minas Gerais, o canhoto Pottker deixará o lado direito do ataque e ocupará a posição de Damião, machucado. Jogará mais centralizado, mais perto da grande área e do gol.

O sucesso com Damião na grande área mostra que o time de Guto Ferreira tem uma predileção pelos cruzamentos, pelas jogadas laterais. Um atacante com as características de Damião faz sucesso quando a bola chega pelo chão ou pelo alto. Pottker terá mais dificuldades com o sistema tático.

Faltam 11 gols para o Inter atingir o centésimo da temporada depois de 58 partidas disputadas em quatro competições no Beira-Rio e fora dele.