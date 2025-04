Novamente solução, Mano Menezes chega para botar o Grêmio de volta nos trilhos

Antes mesmo de anunciado, Mano fez contatos em busca de algumas informações sobre o vestiário gremista. Jefferson Botega / Agencia RBS

Esta terça-feira (22) marcará o primeiro dia da nova gestão de Mano Menezes no Grêmio. Contratado pela primeira vez no dia 21 de abril de 2005, o técnico retorna ao clube que o projetou ao cenário nacional.

E que agora precisa do seu trabalho uma vez para recolocar a equipe nos trilhos após quatro meses sem conseguir o rendimento esperado sob a orientação de Gustavo Quinteros.

Duas décadas depois, Mano volta a ser solução para o Tricolor após uma passagem apagada de um técnico estrangeiro. Em 2005, a gestão substituída foi a do uruguaio Hugo De León. Agora foi o argentino naturalizado boliviano Quinteros quem abriu espaço para a chegada do gaúcho de Passo do Sobrado.

O técnico comandou o clube na histórica Batalha dos Aflitos, que confirmou o retorno gremista à Série A. No ano seguinte, conquistou o título gaúcho e a classificação para a Libertadores.

Em 2007, além do bicampeonato estadual, bateu na trave na disputa com o Boca Juniors e acabou como vice-campeão do principal torneio das Américas. Seu último jogo pela equipe foi no empate em 1 a 1 contra o Corinthians, em 2 de dezembro de 2007.

O retorno a Porto Alegre terá a companhia de seus homens de confiança. Os auxiliares Sidnei Lobo e Thiago Kosloski e o preparador físico Flávio de Oliveira serão incorporados à comissão técnica, que ainda conta com James Freitas, com quem Mano trabalhou no Cruzeiro em 2018, e Rogério Dias, preparador físico.

Mais uma cara nova

Há a possibilidade de o número de caras novas aumentar. A direção ainda discute a contratação de Luiz Felipe Scolari para o cargo de coordenador técnico.

Um acréscimo que ganhou força desde um contato na última sexta-feira (18), mas que ainda não se confirmou em proposta a Felipão. Após o Gre-Nal, o presidente Alberto Guerra confirmou que a proposta de agregar mais um profissional ao departamento de futebol é algo debatido na direção.

— Desde o início da gestão buscamos um coordenador. A questão é acertar o nome. Se casar com o treinador, pode ser que seja anunciado também — comentou.

Atenção especial para as copas

A pressa em agilizar um substituto para a antiga comissão técnica se explica também pelo compromisso de quinta-feira (24). A Copa Sul-Americana é tratada como um dos principais objetivos do clube.

— A gente não sabe até o momento quem vai ser o treinador, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o profissional que a direção escolher vai ser capacitado. Acho que a carreira do Mano fala por si só. Mas independente de quem venha, vai vir para melhorar ainda mais o time do Grêmio — projetou Tiago Volpi, após o Gre-Nal 447.

Até por isso que, mesmo antes do anúncio oficial, Mano fez contatos em busca de algumas informações sobre o vestiário e a condição de alguns atletas. Pelas conversas com a direção durante a negociação, foi sinalizado que o Brasileirão será tratado como o principal objetivo, mas as copas também terão atenção especial.