Com contrato até o final do ano, Grêmio anuncia Mano Menezes como novo treinador

Mano estava desempregado desde a demissão do Fluminense após a primeira rodada do Brasileirão.

Gaúcho de Rio Pardo, Luiz Antônio Venker Menezes tem 62 anos. São três títulos da Copa do Brasil no currículo, um com o Corinthians, em 2008, e dois com o Cruzeiro, em 2017 e 2018. Ele ainda conquistou cinco Estaduais entre Rio Grande do Sul (dois), São Paulo e Minas Gerais (dois).