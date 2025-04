Godoy Cruz e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 19h , pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana . O jogo ocorre no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, na Argentina.

Tanto o Tricolor quanto o time argentino somam seis pontos no Grupo D da competição. Ambos venceram Sportivo Luqueño e Atlético Grau.

Escalações para Godoy Cruz x Grêmio

Arbitragem para Godoy Cruz Grêmio

Onde assistir a Godoy Cruz x Grêmio

Como chegam Godoy Cruz x Grêmio

Godoy Cruz

Apesar de estar 100% até aqui na Sul-Americana , com vitórias sobre Atlético Grau, fora de casa, e Sportivo Luqueño, em casa, o Godoy Cruz não vive boa fase no Campeonato Argentino .

Sem vencer no torneio há sete jogos , o time amarga a 26ª colocação, dois pontos a frente do lanterna, passadas 14 rodadas.

Grêmio

Kannemann entra no lugar de Wagner Leonardo, lesionado , e Lucas Esteves ocupa a vaga de Marlon, que só pode jogar na competição continental a partir do mata-mata.

