Tite anuncia pausa na carreira e revolta torcedores do Corinthians

Tite não será o novo técnico do Corinthians, nem de outro clube no momento. O treinador gaúcho de 63 anos anunciou, nesta terça-feira (22), que fará uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental e física.

"Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte", disse Tite, por meio de nota divulgada pelo filho, Matheus Bachi, no Instagram. O treinador está sem clube desde setembro passado, quando foi demitido do Flamengo.

O anúncio acontece em meio a conversas que o treinador vinha tendo para retornar ao Corinthians.

Após a demissão de Ramón Diaz, na última semana, o clube paulista investiu em Dorival Júnior, sem sucesso, e partiu para cima de Tite, que foi vencedor da Libertadores e do Mundial em 2012 pelo clube, além de bicampeão do Brasileirão.

"Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária", escreveu o treinador.

A decisão gerou revolta de torcedores do Corinthians, que lotaram a publicação de Matheus Bachi com comentários negativos. Muitos agradecendo pelo que Tite já entregou, mas não querendo o retorno do treinador nunca mais.

Trajetória de Tite

O treinador somou três passagens pelo Corinthians, as duas últimas (2010 a 2013, e entre 2015 e 2016), mais vitoriosas. Nesse período, Tite se colocou como o maior comandante da história da equipe e foi alçado à posição de treinador da Seleção Brasileira em 2016.

Depois de duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022, colocou o cargo à disposição e aguardava propostas do futebol europeu. Sem sucesso, Tite assumiu o Flamengo em 2023, o que já estremeceu a relação com o Corinthians. Demitido em setembro de 2024, o treinador não teve nenhum outro trabalho desde então.

Em dezembro, logo após a saída de Renato Portaluppi, o Grêmio procurou Tite para comandar o time. Porém, o treinador recusou a oferta. Na época, o empresário Gilmar Veloz revelou, em contato com a reportagem da Zero Hora, que o treinador não planejava assumir um clube antes de julho. E mais: a ideia era não retornar ao futebol brasileiro, priorizando propostas da Europa e do Oriente Médio

Confira a nota de Tite na íntegra:

