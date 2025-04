Contra o Nacional-URU e com duas novidades, Inter busca vitória para encaminhar vaga às oitavas da Libertadores

Gabriel Carvalho (E) está de volta ao time titular. Leandro Monks, Inter / Divulgação

É estranho dizer para um time que só perdeu uma vez na temporada que a vitória no próximo compromisso é necessária. Fundamental. Mas é exatamente isso: a partir das 21h30min desta terça-feira, o Inter precisa vencer o Nacional-URU para seguir na liderança do Grupo F da Libertadores, ficar em situação relativamente confortável e, acima de tudo, para evitar uma turbulência em meio à maratona que vai até os primeiros dias de junho. Para isso, contará, mais uma vez, com um Beira-Rio cheio. E Roger terá ao menos duas novidades na equipe.

Os retornos de Victor Gabriel e Gabriel Carvalho devem ser confirmados na equipe. O zagueiro entra na vaga de Rogel, formando dupla com Vitão. O meia jogará pela direita, deixando Vitinho de fora. Não estão descartadas outras trocas, o técnico demonstrou preocupação com as questões físicas. As partidas em meios e finais de semana impedem uma recuperação física adequada, e só rodando o grupo é possível dosar a energia. Por isso não será surpresa se mais algum titular habitual iniciar o jogo no banco. Bruno Henrique, por exemplo, poderia ser esse jogador.

Como o time deve jogar

A entrada de Victor Gabriel devolve Vitão à direita, seu lado preferencial. A dupla, eleita melhor do Gauchão, se reencontra justamente após a final do Estadual. O zagueiro canhoto se lesionou na decisão contra o Grêmio e só retorna agora. Juninho, seu reserva imediato, também está de volta, como opção no banco.

Já Gabriel Carvalho muda um pouco também o estilo. Wesley segue na esquerda, como alternativa de velocidade e desafogo, e o jovem vendido ao Al Qadisiyah dá outra característica ao setor, na comparação com Vitinho. Quem explica é Roger:

— Tanto Bruno Tabata quanto Gabriel Carvalho têm um jogo interno com mais lucidez nos meios corredores. Dão controle melhor do meio.

Assim, o time volta a ter um velocista, Wesley, e um meia de origem, Gabriel Carvalho. Foi com essa formatação que a equipe atingiu 16 jogos de invencibilidade no Brasileirão de 2024. Um jogador dá o escape, o outro traz controle.

Com esse desenho, o técnico tenta recuperar o nível de atuação de outros tempos. Por mais que tenha vivido recentemente 17 jogos sem perder, já se vão três sem ganhar. O técnico tratou de tirar o peso dessa sequência e atribuiu à parte física uma eventual queda de rendimento:

— As adversidades vão acontecer, os adversários também causam isso. Não vamos jogar bem todas as partidas. A sequência de jogos seguidos vai pesar na tomada de decisão, vai pesar na perna. Não tem nada com que precise me preocupar neste momento, mantemos um bom nível.

Beira-Rio cheio

Para compensar essa questão física e dar novo ânimo ao time, a torcida fará sua parte. A direção anunciou, na segunda, que mais de 30 mil colorados haviam garantido presença no estádio. São esperadas 45 mil pessoas para o duelo da terceira rodada. O Inter abre o dia em primeiro lugar com os mesmos quatro pontos do Bahia, mas acima no saldo de gols, 3 a 1. O Atlético Nacional-COL tem três pontos. O Nacional-URU, zero.

É contra esse adversário em busca de salvação que o Inter tenta recuperar o melhor futebol de poucos dias atrás. E dar o salto que precisa na Libertadores para seguir sonhando alto na temporada 2025.