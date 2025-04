Mano Menezes retorna ao Grêmio e celebra: "Orgulho de estar de volta"

Mano Menezes foi apresentado como novo treinador do Grêmio nesta terça-feira (22). Ele comandou o treino pela manhã e depois conversou com a imprensa no CT Luiz Carvalho.

Nas palavras, Mano preferiu não comentar sobre o trabalho de Gustavo Quinteros e traçar objetivos para a temporada. Porém, destacou que está aberto para trabalhar ao lado de Felipão e indicou como será o comportamento tático de seu time.

A reestreia do técnico, após 18 anos da sua saída, será na quinta-feira (24), contra o Godoy Cruz, em Mendoza, pela Copa Sul-Americana.

— Orgulho de estar de volta a esta casa, depois de 20 anos, achei que demorou um pouco. Estamos com muito apetite de trabalhar, com entrega e dedicação — disse Mano sobre se retorno ao Grêmio.

"Manter o que foi feito para o Gre-Nal"

Herdando o trabalho de Gustavo Quinteros, o novo treinador gremista preferiu não avaliar a gestão do argentino. Entretanto, estabeleceu como ponto de partida o que foi apresentado no empate com o Inter.

— O que eu aprendi nesse período todo de futebol é que não se fala para trás, sobre o trabalho dos outros. Primeira ideia é manter o que foi feito para o Gre-Nal. E, a partir dela, explorar o que a equipe tem potencial para melhorar. Para em um curto espaço de tempo recuperar a confiança — destacou.

Contratado para recuperar o desempenho do Grêmio no Brasileirão e dar sequência nas campanhas da Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, Mano não estabeleceu um objetivo na temporada.

Segundo o treinador gremista, o futebol brasileiro não permite este tipo de pensamento.

— Objetivos são que nem contratos de treinador. O Grêmio precisa estar entre os primeiros. Só existe uma chance de conquista de título, estando entre os primeiros. Os torneios são casuais, você pode passar ou ficar nos mata-matas. Nos pontos corridos é diferente, você precisa de constância. Muricy sempre diz: o importante é somar, mesmo nos momentos difíceis — comentou.

"Não dá para sofrer três gols por jogo"

Em termos táticos, Mano Menezes terá a missão de estancar os problemas defensivos do Grêmio. Segundo o treinador, a busca será por uma equipe equilibrada, que saiba se adaptar aos diversos cenários que irá enfrentar no ano.

— A equipe precisa se comportar bem em todos os momentos do jogo. Propositivo é uma palavra simpática, mas quando duas delas tentam, precisamos saber defender naquele dia. Mas, não dá para sofrer três gols por jogo. Não dá para sofrer dois. Uma equipe que faz uma competição vitoriosa nunca sofre muitos gols — explicou Mano, que complementou:

— Trabalho com minhas equipes mais posicionadas, não gosto da linha tão alta, embora às vezes exista esta necessidade. Eu acredito que, quando a equipe está espaçada, ela vai estar sempre longe do objetivo. Em um time compacto, os jogadores se sentem mais fortes como equipe. O futebol mudou, mas existem algumas coisas que são fundamentais. Disputar a bola, competir, é fundamental para buscar um resultado positivo.