Confira as sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027

Porto Alegre deve receber seis jogos. Marco Favero / Agência RBS

A Fifa anunciou nesta quarta (7) os estádios que sediarão jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil. Porto Alegre está entre as oito cidades escolhidas, representada pelo Beira-Rio.

A competição ocorrerá entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 e passará por Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre.

O número de jogos em cada estádio ainda será atualizado, devido a uma redistribuição necessária. O projeto inicial contemplava 12 cidades-sede, número que caiu para oito. Não mudam os estádios da abertura, das semifinais e da final.

As capacidades dos estádios para a Copa, que estão reduzidas inicialmente, também poderão sofrer alterações. É a segunda vez que o torneio recebe 32 seleções. O Brasil já tem vaga por ser o país-sede.

Em coletiva no Beira-Rio após o anúncio oficial, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, enfatiza que a escolha do estádio colorado como uma das sedes da Copa do Mundo Feminina é motivo de orgulho:

— Depois de tudo que passamos nesse Estado, com as dificuldades que tivemos no ano passado, este reconhecimento ao Inter nos orgulha muito, do Brasil, que sediará três Copas do Mundo. Isso é muito importante para todos nós. Vamos comemorar e trabalhar muito para fazer uma entrega maravilhosa e podermos ter aqui grandes jogos e uma grande Copa no Brasil.

Sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027

Maracanã (Rio de Janeiro)

O Maracanã vai receber a abertura e a final da Copa do Mundo Feminina, além de outros seis jogos: quatro da fase de grupos, um das oitavas de final e um das quartas.

Capacidade na Copa: 72.689

Fonte Nova (Salvador)

Seis partidas acontecerão na Fonte Nova: cinco da fase de grupos e uma das oitavas de final.

Capacidade na Copa: 38.733

Beira-Rio (Porto Alegre)

O estádio do Inter vai receber uma disputa das oitavas de final da Copa do Mundo Feminina e outros cinco jogos da fase de grupos.

Capacidade na Copa: 27.754

Mineirão (Belo Horizonte)

O campo do Mineirão é um dos que receberá mais jogos da Copa do Mundo Feminina. A partida de maior destaque é a disputa pelo terceiro lugar. O estádio também vai receber cinco jogos da fase de grupos, um das oitavas de final e um das quartas.

Capacidade na Copa: 27.653

Arena do Corinthians (São Paulo)

Uma das semifinais da Copa do Mundo Feminina acontecerá na Arena do Corinthians. Um jogo das oitavas e outros cinco da fase de grupos também ocorrerão no estádio.

Capacidade na Copa: 46.156

Mané Garrincha (Brasília)

A capital brasileira vai receber uma das semifinais da Copa do Mundo Feminina. Cinco jogos da fase de grupos, um das quartas e um das oitavas também ocorrerão lá.

Capacidade na Copa: 44.099

Castelão (Fortaleza)

No Castelão, a bola vai rolar em um jogo das oitavas de final e em cinco da fase de grupos.

Capacidade na Copa: 22.286

Arena Pernambuco (Recife)

A Arena Pernambuco vai receber cinco jogos da fase de grupos, um jogo das oitavas e um das quartas de final na Copa do Mundo Feminina.