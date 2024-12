A decisão de Tite sobre onde pretende trabalhar em 2025

Último trabalho de Tite foi no Flamengo. André Ávila / Agencia RBS

O nome de Tite não deverá aparecer entre as alternativas para técnico do Grêmio em 2025. O técnico já definiu que não pretende trabalhar no futebol brasileiro na próxima temporada.

Após a saída do Flamengo, seu objetivo é ter uma oportunidade no exterior, de preferência no futebol europeu.

Nas últimas semanas, ele esteve na Inglaterra e na Espanha, acompanhado do auxiliar Matheus Bachi e do empresário Gilmar Veloz, observando jogos e conversando com profissionais estrangeiros.

O Atlético-MG, depois de demitir Gabriel Milito, procurou Tite. E ele passou este desejo de não permanecer no Brasil. Não é uma decisão definitiva, mas a intenção de momento.