Jornalistas do Rio, São Paulo e Minas avaliam os trabalhos de Mano Menezes, o novo técnico do Grêmio

Mano assume o Grêmio após demissão do técnico Gustavo Quinteros. Thiago Gadelha / AFP

Mano Menezes está de volta ao Grêmio justamente no ano que marca duas décadas de sua primeira passagem no clube. Contratado em 2005, ele ficou no Tricolor até o final de 2007. Desde então, passou por nove clubes, além da Seleção Brasileira, entre 2010 e 2012. No período conquistou a Copa do Brasil três vezes, sendo duas pelo Cruzeiro e uma no Corinthians.

No Grêmio, Mano terá pela frente o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Em seus últimos trabalhos, o técnico se acostumou a participar dessas competições, mas não as vence desde 2018.

Em contato com Zero Hora, jornalistas de outros estados avaliaram os últimos trabalhos de Mano Menezes, destacando os pontos positivos e negativos que o torcedor gremista pode esperar do profissional.

Instabilidade no Fluminense

Demissão do Fluminense foi feita após a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

No time carioca, Mano Menezes chegou em julho de 2024 para salvar o clube do rebaixamento. Apesar do futebol pouco convincente, ele concluiu o objetivo, deixando o Fluminense na 13ª posição do Campeonato Brasileiro.

Em 2025, o time foi vice-campeão estadual. Na estreia do Campeonato Brasileiro, a derrota para o Fortaleza culminou na demissão do treinador. Segundo o repórter do GE, Marcello Neves, a avaliação geral da passagem é positiva. Mesmo assim, ele alerta que Mano correspondeu de forma positiva para um determinado objetivo.

— Eu, como repórter, falo que o trabalho do Mano é positivo, mas ele deu o que tinha que dar. Acho que é isso que dá pra esperar do Mano do Grêmio. No Fluminense se mostrou um bom treinador para recuperação e não para construção. Para tirar o Fluminense do rebaixamento, para conseguir uma arrancada, para vencer jogos difíceis por 1x0, ele é um técnico ideal. Se é isso que o Grêmio espera. Ele faz campanhas sólidas, times sólidos, mas que pouco empolgam — opina Neves.

Títulos e azar no Corinthians

Em seu último trabalho no clube, Mano lutou contra o rebaixamento. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

No Timão, Mano Menezes teve três passagens. A primeira delas entre 2008 e 2010, que resultou na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro em 2008, além da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista em 2009. Em 2014, voltou a comandar a equipe após a saída de Tite. O clube paulista terminou o Brasileirão na quarta posição e se classificou para a Libertadores do ano seguinte.

De acordo com o repórter do Meu Timão, Rodrigo Vessoni, o treinador é um dos principais da história do clube. Ele entende que Mano ajudou na reconstrução da equipe após a queda à Série B e fez um trabalho digno em 2014, deixando peças ajustadas para Tite ser campeão em 2015.

Na terceira passagem, entre 2023 e 2024, o ambiente era desfavorável, com brigas políticas nos bastidores do clube e pagamentos atrasados aos atletas.

— Recentemente, ele assumiu em setembro de 2023, para salvar o Corinthians, que estava na zona de rebaixamento, com direitos de imagem do elenco atrasado. E, sobretudo, numa guerra política muito grande. Aconteceria a eleição dois, três meses depois. Então, era uma guerra política absurda, um elenco com dez meses de direito de imagem atrasado, e lutando contra o rebaixamento — comenta Vessoni sobre a última passagem, que manteve o time na primeira divisão.

Para o jornalista Juca Kfouri, o ambiente do clube fez com que o último trabalho de Mano Menezes no Corinthians deixasse a desejar. Contudo, ele acredita que com melhores condições internas, o fim poderia ser outro.

— Sim. Porque ele tinha que reformular o elenco todo. Blindar os que conseguisse trazer, sem poder garantir que os salários seriam pagos e ainda trabalhar com o traseiro colado na parede — ressalta Kfouri.

Leia Mais Confira quem vai integrar a comissão técnica de Mano Menezes no Grêmio

Passagem vitoriosa no Cruzeiro

No Cruzeiro, o técnico gaúcho viveu um período vencedor, mas saiu em um ano difícil para a equipe. Washington Alves / Light Press/Divulgação

Em 2015, Mano esteve no time, mas sua passagem foi curta após aceitar uma proposta do Shandong Lunen, da China. Entretanto, retornou no ano seguinte, permanecendo até 2019. Na passagem foi campeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018 e venceu o Campeonato Mineiro em 2018 e 2019.

— Os times que ganharam a Copa do Brasil eram bons times, equipes competitivas, não era um futebol que encantava. Aliás, eu acho que essa é uma marca do Mano Menezes, equipes que competem muito, que se defendem muito bem, mas que não enchem os olhos — responde Edu Panzi, jornalista da Rádio Itatiaia.

Em 2019, o Cruzeiro teve um bom início de temporada, mas a partir de uma série de reportagens que escancararam possíveis casos de corrupção no clube, o rendimento caiu dentro de campo. Mano Menezes foi demitido, mas Panzi considera a passagem muito boa e entende que o torcedor concorda.

— Tem muito torcedor que ainda lembra, gosta. Uma vez ou outra, quando o Cruzeiro vai trocar de técnico, falam que o Mano Menezes poderia dar jeito nesse time. É um cara que é um baita organizador de defesa, primeira linha de quatro jogadores, poucos treinadores sabem organizar como o Mano Menezes — conclui o jornalista.

Não era o nome que o Palmeiras esperava

Passagem pelo Palmeiras foi curta e marcada por rejeição da torcida. Divulgação / Palmeiras

Em São Paulo, além do Corinthians, Mano Menezes esteve a frente do Palmeiras. Em 2019, chegou no time em setembro, substituindo Felipão. O trabalho não foi bem avaliado pela diretoria, que o demitiu em dezembro do mesmo ano após uma sequência de resultados negativos.

— Ele não atendeu às aspirações de um clube que estava acostumado às vitórias e ficou cinco jogos sem nenhuma — disse Juca Kfouri.

Na mesma linha, o comentarista da Rádio CBN SP Raphael Prates disse que a identificação do técnico com o Corinthians também dificultou o seu trabalho. Acredita que a passagem de Mano não foi ruim, mas explica que ele não se encaixava no perfil dos novos dirigentes que chegavam ao clube naquele momento.