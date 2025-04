Após acerto com Mano Menezes, Grêmio avança em conversas com Felipão

Felipão comunicou desejo de ajudar o Grêmio em 2025. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Após confirmar nesta segunda-feira (21) o retorno de Mano Menezes, o Grêmio também alinha a volta de Felipão ao clube. A ideia da direção é avançar nas tratativas nos próximos dias e confirmar a dupla para atuar no Tricolor até o fim de 2025.

Luiz Felipe Scolari, 76 anos, conversou com membros da direção do Grêmio pela primeira vez sobre a função de coordenador na última sexta-feira (18).

Com a parte técnica sobre a posição que ele ocupará alinhada, assim como os detalhes da dinâmica de trabalho com Mano Menezes, Felipão colocou seu empresário para tratar do contrato com a direção gremista.

É este o detalhe que ainda resta a ser solucionado. Mas as partes acreditam que não será empecilho e o retorno do profissional ao trabalho no CT Luiz Carvalho será confirmado.

