Ronaldinho, Bento XVI, YouTube, Star Wars: como era o mundo quando o Grêmio contratou Mano Menezes pela primeira vez

Mano Menezes comandou o Grêmio entre 2005 e 2007. José Doval / Agencia RBS

Mano Menezes está de volta ao Grêmio exatos 20 anos depois de iniciar sua primeira passagem no clube. Ao longo dessas duas décadas muita coisa mudou. O mundo de hoje, tão tecnológico, era outro, um tanto diferente.

O smartphone, que provavelmente está sendo usado por você ao ler esta matéria, sequer existia. Os serviços de streamming, tão famosos hoje em dia, estavam longe da realidade do Brasil.

Aliás, você lembra o que estava fazendo em 2005? Já era nascido? Pode ser que não — assim como Gabriel Mec, a grande joia do Grêmio no momento, com 17 anos.

Abaixo, Zero Hora relembra como era o mundo há 20 anos, quando o Grêmio contratou Mano Menezes pela primeira vez

O jogador mais bem pago do mundo

Ronaldinho Gaúcho foi eleito melhor do mundo em 2005. FRANCK FIFE / AFP

Revelado pelo Grêmio e longe ainda de ser considerado desafeto por parte da torcida gremista, Ronaldinho desfilava suas tranças pelos gramados europeus. Segundo o site Transfermarkt, o meia-atacante, então no Barcelona e que terminaria o ano como o melhor do mundo, era o jogador mais bem pago no universo futebolístico: 50 milhões de euros.

Para se ter uma ideia do quanto o mundo mudou — e inflacionou — o atleta mais bem pago em 2025 quatro vezes mais do que Ronaldinho recebia há 20 anos. Conforme o site americano "Sportico", especializado em negócios do esporte, Cristiano Ronaldo é atualmente o líder da lista, recebendo uma fortuna de US$ 260 milhões.

Mundo digital

Três dias após a contratação de Mano pelo Grêmio, no dia 24 de abril de 2005, o primeiro vídeo da história do YouTube completava dois meses de existência. Instagram, Twitter (X)? Apenas o Facebook já havia lançado, mas ainda não era mundialmente utilizado.

Na época, a rede social mais utilizada do mundo era o MySpace. Já o Orkut, queridinho dos brasileiros, era a terceira mais popular no globo.

Papa Bento XVI começa seu pontificado

Papa Bento XVI oito anos como maior autoridade na Igreja Católica. AFP PHOTO / FILES / ALBERTO PIZZOLI

Também três dias após o Grêmio anunciar Mano Menezes, o Papa Bento XVI assumiu o pontificado oficialmente. O início se deu 22 dias depois da morte do Papa João Paulo II.

Ele ficou oito anos como maior autoridade na Igreja Católica até renunciar à posição, em 2013. Foi aí que o argentino Mario Bergoglio, que morreu nesta segunda-feira (21), iniciou sua jornada como o papa Francisco.

Músicas e Cinema

Canções e obras cinematográficas de 2005 marcaram época e fazem sucesso até hoje. Em abril de 2005, quando Mano foi anunciado pelo Tricolor, a música mais ouvida no mundo todo era Candy Shop, do rapper 50 Cent. No Brasil, o grande sucesso do era Fui Eu, de Zezé Di Camargo e Luciano.

Já no campo do cinema, o filme Star Wars III: a Vingança dos Sith, estava muito perto de ser lançado. A obra foi líder de bilheteria mundial 2005 quase inteiro, sendo desbancada apenas no fim do ano, ultrapassada por Harry Potter e o Cálice de Fogo. No Brasil, a novela que dominava as televisões era Belíssima, da vilã Bia Falcão, interpretada por Fernanda Montenegro.

