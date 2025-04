Em imagens, relembre como foi a primeira passagem de Mano Menezes pelo Grêmio

Em sua primeira passagem pelo clube, Mano Menezes foi anunciado em 21 de abril de 2005 e desligado do cargo em 2 de dezembro de 2007. Naquele período, foram 169 jogos , com 89 vitórias, 35 empates e 45 derrotas, o que representa um aproveitamento de 59,56%.

Retorno à elite e vice da América

Mano Menezes marcou o seu nome na história do clube ao devolver o Grêmio à elite do futebol brasileiro, na chamada Batalha dos Aflitos. Também foi bicampeão gaúcho e bateu na trave na Libertadores de 2007 , sendo derrotado pelo Boca Juniors.

Agora, ele retorna a Porto Alegre para comandar o Tricolor nas disputas de Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. O primeiro compromisso à frente do clube será na quinta-feira (24), às 19h, contra o Godoy Cruz .

O duelo será fora de casa no Estádio Malvinas Argentinas. Mas, para estar à beira do gramado, ainda terá de ser regularizado no BID da CBF.