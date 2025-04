Na estreia de Mano, Grêmio empata com o Godoy Cruz pela Sul-Americana

A primeira amostragem do Grêmio pensado por Mano Menezes terminou com os mesmos altos e baixos do restante de 2025. No Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, o Tricolor empatou com Godoy Cruz em 2 a 2. Os dois times dividem a liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana com sete pontos, mas os argentinos levam a vantagem de um gol a mais no saldo.

Edenilson e Aravena marcaram os gols gremistas, mas o sistema defensivo falhou duas vezes e custou dois pontos importantes para o objetivo de classificar sem sustos à próxima fase da competição.

O trabalho de Mano Menezes começou muito parecido com a forma que terminou a interinidade de James Freitas. No mesmo modelo do Gre-Nal, com Monsalve pela ponta esquerda e Edenilson centralizado no meio-campo, o Grêmio teve apenas duas novidades em relação ao clássico.

Kannemann ficou com a vaga de Wagner Leonardo, lesionado, e Lucas Esteves entrou no lugar de Marlon, que não pode jogar a Sul-Americana pelo Tricolor por ter defendido o Cruzeiro.

Ficou evidente desde o início do jogo que o período de transição ainda está em andamento. Algumas marcas de Quinteros ainda estavam a olhos vistos, como o modelo de saída de bola. Mas também ficou possível ver alguns toques de Mano Menezes na forma mais recuada que o time se posicionou ao se defender, com os zagueiros e laterais mais próximos da área.

Em uma das poucas vezes que pressionou alto, o Grêmio quase abriu o placar. Cristian Olivera roubou a bola de Rossi, driblou o goleiro e foi finalizar sem ninguém para defender. Mas o uruguaio demorou e deu chance de Petroli se recuperar e espalmar a bola para escanteio, aos oito minutos.

Aos 21 minutos, Kannemann foi atingido por uma cotovelada no rosto. O zagueiro caiu no gramado e reclamou efusivamente com o árbitro chileno Francisco Gilabert, que nada marcou. O VAR não acionou o juiz para analisar o lance.

Sem nenhuma das duas equipes muito propensas a atacar e pressionar o adversário, o jogo ficou preso entre as duas intermediárias. O Godoy Cruz arriscou apenas em cruzamentos.

Em uma dessas tentativas, aos 29 minutos, Arce lançou na área. O lance parecia simples, mas Volpi soltou a bola ao tentar fazer a defesa após a finalização fraca de Perez. Kannemann estava atento e colocou o corpo na frente do atacante argentino para evitar o gol.

O Grêmio conseguiu abrir o placar no final do primeiro tempo. Após cobrança de lateral, Braithwaite recuperou a bola no campo de ataque, avançou e tocou para Edenilson. O chute do camisa 8 venceu Petroli, com 34 minutos de jogo.

Segundo tempo

Para tentar melhorar a produção ofensiva, Mano recorreu ao banco de reservas após o intervalo. O técnico colocou Cristaldo no lugar de Monsalve. A mudança também alterou a disposição das peças do setor ofensivo. Edenilson passou a jogar pela direita, com Cristian Olivera no lado esquerdo.

A mexida não teve vida longa. Edenilson reclamou de um problema físico e foi trocado por Aravena. Em seu primeiro lance em campo, o chileno perdeu uma ótima oportunidade. Cristaldo cobrou falta na área do Godoy Cruz. Aravena entrou livre frente ao goleiro, mas chutou para fora.

Aravena teve outra chance. Lucas Esteves encontrou bom passe para o atacante entre os zagueiros do time argentino. A finalização saiu sem muita força e Petroli fez a defesa.

Barrea arriscou de longe e deu um susto na defesa gremista. Mas foi no lance seguinte que o Godoy Cruz marcou. O lançamento vindo da intermediária chegou na linha da grande área. Auzmendi ganhou de Jemerson, que pediu falta no lance, e encobriu Volpi com o cabeceio. Empate na Argentina após falha geral do sistema defensivo.

Braithwaite teve a chance de recolocar o Grêmio em vantagem. Kike Olivera fez o cruzamento, Aravena tentou desviar, mas foi o dinamarquês que finalizou. Petroli fez outra grande defesa para evitar o segundo gol gremista.

Em um belo contra-ataque, o Grêmio voltou a ficar em vantagem. Após cobrança de escanteio, Cristaldo pegou a bola na entrada da área gremista. O passe do camisa 10 encontrou Kike no lado esquerdo. O uruguaio tocou para Aravena, que deu uma cavadinha para marcar um golaço no Estádio Malvinas Argentinas aos 35 minutos de jogo. Igor Serrote e Viery entraram nos lugares de João Pedro e Cristian Olivera para fechar mais o sistema defensivo.

Nem deu tempo direito de colocar a estratégia em prática. Em outra desatenção do sistema defensivo do Grêmio, o Godoy Cruz empatou. Barrea, após cobrança de lateral na área do Grêmio, chutou de fora da área. Dupuy se desvencilhou de Jemerson e desviou para o gol aos 41 minutos.

Auzmendi, nos acréscimos, quase virou. O centroavante ganhou novamente de Jemerson e acertou a trave em um cabeceio sem marcação.

Se precisava de exemplos do que será necessário ajustar, Mano ganhou muitos pontos para trabalhar. Um alerta para tentar ainda salvar as chances de classificação nas copas.

Confira a entrevista coletiva de Mano Menezes

Copa Sul-Americana — 3ª rodada — 24/4/2025

Godoy Cruz (2)

Petroli; Arce, Mendoza, Rossi (Yáñez, 41'/2ºT) e Meli; Poggi (Leyes, INT) e Fernández (Pascual, 14'/2ºT); Abrego, Barrea e Andino (Dupuy, 41'/2ºT); Pérez (Auzmendi, 14'/2ºT). Técnico: Esteban Solari

Grêmio (2)

Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote, 38'2ºT), Jemerson, Kannemann e Lucas Esteves; Villasanti, Dodi (Cuéllar, 22'/2ºT), Edenilson (Aravena, 11'/2ºT), Monsalve (Cristaldo, INT) e Cristian Olivera (Viery, 38'/2ºT); Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

GOLS: Edenilson (G) aos 34min do 1º tempo; Auzmendi (GC), aos 17min, Aravena (G), aos 35min e Dupuy (GC) aos 41 min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Poggi, Arce;

CARTÕES VERMELHOS: Solari (técnico) (GC);

ARBITRAGEM: Francisco Gilabert auxiliado por Alejandro Molina e Carlos Venegas (trio chileno). VAR: Franklin Congo (EQU)

LOCAL: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza-ARG

Próximo jogo

Domingo, 27/4 — 18h30min

Vitória x Grêmio

Estádio Barradão — Brasileirão (6ª rodada)