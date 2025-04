Monsalve fala sobre titularidade no Grêmio: "A decisão é do treinador"

Colombiano acabou substituído no intervalo. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

A saída de Gustavo Quinteros do comando técnico do Grêmio deu mais espaço para Monsalve na equipe gremista. Nos dois últimos jogos, um com James Freitas e outro com Mano Menezes, o colombiano começou como titular.

No empate em 2 a 2 com o Godoy Cruz nesta quinta-feira (24), pela Sul-Americana, o meia foi substituído no intervalo. O camisa 11 deu lugar a Cristaldo no retorno ao segundo tempo.

Após o jogo, Monsalve falou sobre as novas oportunidades na equipe depois de um período com poucas chances no Grêmio.

— A gente sempre espera isso (ser titular), para isso eu trabalho, mas a decisão é do treinador. Sei que aqui no Grêmio tem muita competição e vai jogar quem estiver melhorar no momento — disse na zona mista, e completou:

— Quando acreditam em mim, tenho que corresponder, melhorar. O treinador passado tinha diferentes gostos e é normal. É trabalhar e com esse corpo técnico novo fazer as coisas melhores.

O Grêmio volta a campo no domingo (27), contra o Vitória, em Salvador, às 18h30min. O Tricolor precisa se recuperar no Brasileirão. No momento, ocupa a 19ª posição, com quatro pontos.