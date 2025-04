O jogador que deve retornar ao time do Grêmio contra o Vitória

Técnico tricolor teve poucas opções para a zaga na sua estreia. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio tem um problema na defesa. Não apenas no número de gols sofridos, mas também na quantidade de jogadores à disposição do técnico Mano Menezes. Para sua estreia contra o Godoy Cruz, ele contou com apenas três jogadores para a zaga.

Jemerson teve Kannemann como companheiro. O zagueiro argentino não atuava desde outubro do ano passado, quando passou por uma cirurgia no quadril. Ele havia entrado no clássico Gre-Nal e realizou sua segunda partida seguida. A terceira opção no empate em 2 a 2 era o garoto Viery, que entrou no segundo tempo.

— Em termos de número é uma preocupação. Vamos ter que dosar o Kannemann logo ali na frente. Mas já vamos ter retorno para o domingo (27) — anunciou o treinador.

A volta para a partida contra o Vitória, conforme apurado pela reportagem de Zero Hora, será de Wagner Leonardo, ausente por um problema muscular. Outros zagueiros do elenco, Gustavo Martins e Rodrigo Ely estão lesionados.

O setor defensivo pode ter outra modificação. Marlon pode retornar à lateral esquerda. Ele não está inscrito na Sul-Americana.