Mano diz que resultado foi justo, mas lamenta erros do Grêmio: "Perdemos muitos duelos individuais"

Mano Menezes orienta Edenilson durante a partida. Andres LARROVERE / AFP

Em seu primeiro jogo à frente do Grêmio, Mano Menezes não passou de um empate com o Godoy Cruz, na noite desta quinta-feira (24). O time gremista esteve duas vezes à frente no placar, mas em ambas cedeu a igualdade e trouxe para Porto Alegre o 2 a 2 na bagagem.

O treinador mexeu pouco na escalação em relação ao Gre-Nal. Marlon, que não está inscrito na Sul-Americana, cedeu lugar para Lucas Esteves. E Kannemann entrou no lugar do lesionado Wagner Leonardo.

Mano acredita que o time mostrou evolução em relação ao que apresentava antes de sua chegada.

— Jogo muito truncado, com características de Sul-Americana. A gente esperava um jogo assim. Perdemos muitos duelos individuais, perdemos 25, 26 bolas nesse tipo de disputa. Não foi injusto o resultado. A gente com menos volume, mas concluímos melhor. Melhoramos em disputa, melhoramos em algumas coisas. O time já vem do Gre-nal com esse comportamento. Mérito dos jogadores. Estando melhor em disputa, melhor posicionados e em termos de competição, podemos avançar mais ali na frente com um jogo mais qualificado — avaliou o treinador.

Na sua apresentação, na terça-feira (22), Mano falou sobre a necessidade de o time melhorar defensivamente. Foram dois gols sofridos na Argentina. Ele comentou sobre o tema.

— Não vamos deixar de tomar gol porque o adversário tem méritos para fazer. Nossa média (de gols sofridos) tem de baixar. A defesa foi muito exigida num tipo de jogo que não estamos acostumados a jogar. Os laterais estiveram muito bem. Vamos crescendo a partir daí. Zagueiros em termos de número é uma preocupação. Vamos ter de dosar o Kannemann logo aí na frente — comentou.

Wagner Leonardo deve voltar ao time no fim de semana contra o Vitória. A tendência é de que Kannemann descanse.

Grêmio e Godoy Cruz estão com sete pontos no Grupo D da Sul-Americana. Os argentinos lideram a chave pelo saldo de gols. O time de Mano Menezes volta a jogar pela competição em 7 de maio, quando enfrenta o Atlético Grau, no Peru.