Jogadores do Grêmio analisam atuação do time contra o Godoy Cruz: “Temos que defender melhor”

Braithwaite deu assistência para o primeiro gol. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio deixará a Argentina com um ponto na bagagem. Depois de ficar em duas oportunidades com vantagem no marcador, a equipe de Mano Menezes sofreu o empate nos minutos finais do segundo tempo.

Na partida que valia a liderança do grupo D da Copa Sul-Americana, o Tricolor ficou no 2 a 2 contra o Godoy Cruz, naquele que deve ser o jogo mais difícil nesta fase da competição.

— Queremos ganhar sempre e tentamos vencer hoje (contra o Godoy Cruz), mas temos que seguir. Até agora foi o jogo mais complicado da competição para a gente. Trocamos o técnico e temos que melhorar algumas coisas, defender um pouco melhor. Não era uma partida fácil — analisou Braithwaite na zona mista do Estádio Malvinas Argentinas.

Para o jogo em Mendoza, o técnico Mano Menezes fez duas trocas no setor defensivo. Uma delas foi a volta de Kannemann ao time titular e o argentino falou sobre a partida:

— Já tinha jogado aqui (em 2017), um campo difícil, jogos de copa são sempre assim. Jogamos para valer e conseguimos um empate. Esperamos no Brasil conseguir a vitória. Estive seis meses fora, mas joguei quase todos os minutos dos dois últimos jogos. Temos um elenco grande e tem que jogar quem estiver mais descansado.

O Grêmio volta a campo no próximo domingo, contra o Vitória, em Salvador, às 18h30min. O Tricolor precisa se recuperar no Brasileirão. Até o momento, ocupa a 19ª posição, com quatro pontos.