A análise do lance polêmico envolvendo Kannemann em Godoy Cruz e Grêmio; veja vídeo

Demorou apenas 21 minutos para o primeiro lance polêmico no jogo entre Godoy Cruz x Grêmio , pela terceira rodada da Sul-Americana.

O time argentino cobrou lateral em direção à área gremista. Na disputa de bola com o atacante Barrea, Kannemann foi atingido por uma cotovelada no rosto .

O zagueiro caiu no gramado e reclamou efusivamente com o árbitro chileno Francisco Gilabert, que nada marcou . O VAR nem sequer acionou o juiz para analisar o lance.

— Teve a cotovelada. O jogador do Godoy Cruz, com o cotovelo esquerdo, faz o gatilho para trás e acerta o rosto do Kannemann. É um lance para vermelho. Se o VAR não chamar, é uma vergonha. Vermelho claro.