Estreante, Quinteros vive expectativa de liderar o Grêmio no Gre-Nal

Quinteros assinou contrato com o Grêmio para comandar o time em 2025. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Gustavo Quinteros fará sua estreia neste sábado (8), às 21h, no Gre-Nal 444, válido pelo Gauchão 2025. Mas o argentino naturalizado boliviano, de 59 anos, já conhece as repercussões da rivalidade que move o Rio Grande do Sul. Prestes a comandar o Grêmio pela primeira vez contra o Inter, o técnico acabou impactado por um clássico de nove anos atrás.

Um elo que o envolve outros protagonistas da partida deste final na Arena. E que também ganhou peso fundamental na busca do clube em tentar o octacampeonato gaúcho.

Para o bem ou para o mal, Gustavo Quinteros foi apresentado à rivalidade Gre-Nal em 2016. Então técnico da seleção do Equador, o atual treinador gremista tinha um de seus principais jogadores no Grêmio. Sob o comando do então técnico gremista Roger Machado. E também sofreu as repercussões de um lance que tirou Miller Bolaños do gramado por um mês.

A lesão na mandíbula do equatoriano afetou ao Grêmio e a seleção equatoriana.

Sem ter um de seus principais jogadores, o Equador patinou, Quinteros empatou em 2 a 2 com o Paraguai, com Enner Valencia marcando no confronto, e perdeu por 3 a 1 para a Colômbia. Pontos que fizeram falta na busca por um lugar à Copa do Mundo de 2018.

Importância do Gre-Nal

De volta a 2025, com Roger e Valencia agora como adversários, Quinteros encontrará um clima de decisão neste sábado. Como o Gauchão tem um peso histórico especial para o Grêmio, uma vitória ajudaria o clube a ter uma melhor chance de terminar com uma campanha melhor na fase classificatória. O que garantiria a vantagem de decidir os confrontos das semifinais e finais na Arena. É um objetivo destacado pelo técnico em sua primeira manifestação para a imprensa.

— O primeiro objetivo é formar uma equipe competitiva, que jogue bem, que seja do agrado de toda a torcida. Que a equipe mostre em campo o que a gente quer ver. E depois, é claro, começar a temporada tentando conseguir esse oitavo título, que é muito importante para a instituição, para a história do clube. Assim que trataremos de começar já da pré-temporada, pensando que o primeiro objetivo é esse. Tratar que a equipe possa conseguir esse título, o oitavo, e possa, de alguma maneira, dar essa alegria grande para a torcida. O Gauchão é muito importante para todos, para nós também — avaliou Quinteros.

Campanha

Após o bom início de Gauchão, a derrota para o Juventude ligou alertas na torcida. Mesmo com um time praticamente reserva para iniciar a partida na Serra, a entrada de titulares não melhorou o rendimento do time. Uma estratégia que foi pensada pela comissão técnica para garantir força máxima do time que entrará em campo para enfrentar o rival.

— Creio que não afeta em nada a parte anímica. Jogamos com uma equipe diferente da que jogará o Gre-Nal. Os jogadores terão a possibilidade de chegarem bem, jogarem com mais intensidade o clássico — projetou

Mesmo estreante na rivalidade Gre-Nal, Quinteros fez questão de contribuir um pouco para o clima diferente que a partida provoca nas duas torcidas. Mesmo com boa parte da equipe titular já conhecida, o técnico fez questão de deixar um mistério no ar de sua escalação. Uma dúvida entre Gabriel Grando e Tiago Volpi para o gol.

— Acho que foi um gol que veio de cobrança de falta de longe e foi muito bem colocado, difícil, acho que teve uma boa atuação. Temos poucos dias trabalhados com ele, falta trabalhar um pouco mais com ele. Vamos seguir dando minutos aos dois, para que eles mostrem tranquilidade. Temos que dar confiança aos dois. Qualquer um deles me passa confiança, estou tranquilo com isso — afirmou.

Histórico em clássicos

Prestes a disputar seu sétimo clássico, Quinteros já fez seis derbies diferentes como técnico. Ao todo, são 31 confrontos no comando de clubes como Oriente Petrolero, Emelec, Al Nassr, Al Wasl, Universidad Católica, Colo-Colo e Vélez Sarsfield. O saldo é positivo até o momento. São 15 vitórias, oito empates e oito derrotas, o que lhe confere um aproveitamento de 56,9%. E para garantir que ele conheça o lado bom do Gre-Nal, a torcida aposta que o trabalho do técnico dará resultado semelhante ao que viu no início do Gauchão.

