Grêmio poderá ter até cinco alterações no time que vai enfrentar o Bragantino 

Mano poderá promover até cinco alterações no time do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O técnico Mano Menezes vai promover mudanças na escalação do Grêmio que vai enfrentar o Bragantino, neste sábado (10), pelo Brasileirão. Na comparação com o time que empatou com o Atlético Grau-PER, pela Sul-Americana, poderão ocorrer até cinco mudanças.

Marlon, Dodi, Cristian Olivera e Braithwaite retomarão seus lugares no time titular. Existe ainda mais uma possibilidade de alteração que envolve a lateral direita. Com atuações inconstantes, Igor Serrote pode ceder seu posto para o retorno de João Pedro.

Ao todo, o time pode sofrer até cinco alterações na comparação com a equipe que empatou sem gols com os peruanos na última rodada disputada pela fase de grupos da Sul-Americana. Mano Menezes optou por realizar preservações na partida da última quarta-feira (7) para ter um time fisicamente mais forte no Brasileirão.

— Nossa escolha pensou exatamente nesse conjunto de três jogos em que a gente tem num curto espaço de tempo. Não dava para arriscar tanto porque no sábado (10) já vamos estar jogando com o Bragantino e na terça-feira (13) um jogo decisivo contra o Godoy Cruz. Era necessário tirar alguns jogadores, alguns já deixamos lá (em Porto Alegre). Outros trouxemos, como Kike, mas deixamos só para uma parte do jogo, a segunda parte — disse o técnico Mano Menezes após o empate com o Atlético Grau.

Um provável time do Grêmio tem:

Volpi; Serrote (João Pedro), Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Cuéllar e Cristaldo; Cristian Olivera, Alysson e Braithwaite.

Mano Menezes teve apenas um treinamento para definir a estratégia que será utilizada contra o atual vice-líder do Brasileirão. Após receberem folga na quinta-feira (8), os atletas trabalharam na manhã desta sexta-feira (9) no CT Luiz Carvalho.

Grêmio e Bragantino jogam neste sábado, às 18h30, na Arena. O jogo é válido pela oitava rodada do Brasileirão. O Tricolor é o 13º colocado na tabela, com oito pontos conquistados.