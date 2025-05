Relembre as camisas do Grêmio com a Umbro

A parceria entre o Grêmio e a Umbro, fornecedora de material esportivo da equipe desde 2015, pode estar chegando ao fim.

Após mais de uma década, o contrato com a empresa dos dois diamantes tem previsão de encerramento em dezembro. Para 2026, o clube ouviu outras propostas e espera ter uma definição em maio.

Nike, Mizuno, New Balance e a própria Umbro estão no páreo para vestir o Grêmio no ano que vem.

Com a Umbro, o Tricolor retomou suas glórias, com os títulos da Copa do Brasil 2016, da Libertadores 2017 e da Recopa Sul-Americana 2018, além do heptacampeonato gaúcho em 2024.