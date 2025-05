Segredos do vice-líder: confira o raio X do Bragantino, adversário do Grêmio no Brasileirão

Pitta marcou o gol da vitória do Bragantino sobre o Mirassol. Ari Ferreira / Bragantino/Divulgação

Será que o Bragantino, sob o comando de Fernando Seabra, pode conquistar o Brasileirão?

A equipe do interior paulista irá visitar o Grêmio neste sábado (10), na Arena, e promete ser um adversário duro para o Tricolor.

Em sete rodadas, o Bragantino tem a mesma pontuação do líder Palmeiras, ficando atrás apenas no saldo de gols, e emerge como um dos postulantes às primeiras colocações do Brasileirão.

Mudanças com Seabra

Neste ano, a equipe apresenta um futebol dinâmico e eficiente, ao contrário do que teve sob Pedro Caixinha no ano passado.

Seabra, que assumiu a equipe na reta final do ano passado, livrou o time do rebaixamento e agora está consolidando as ideias começaram a ser implementadas em 2024.

Fernando Seabra comanda o Bragantino desde o final do ano passado. Ari Ferreira / Bragantino/Divulgação

Conforme o jornalista Rodrigo Seixas, setorista do Bragantino, a principal mudança tática reside na organização defensiva, com Seabra priorizando uma marcação por zona, e pressão alta.

— O time agora tem uma característica bem grande de intensidade e de jogo físico, que vai marcar alto para roubar a bola no campo adversário e depois tentar criar rápido uma chance de gol — destaca Seixas.

Impacto da saída de Evangelista

Essa mudança foi influenciada pela ida de Lucas Evangelista para o Palmeiras. Principal jogador do Bragantino no ano passado, ele foi substituído por jogadores de mais força, como Eric Ramires.

O ataque do Bragantino explora a velocidade de seus jogadores com lançamentos nas costas da defesa, buscando tabelas e aproximações com John John e Sasha.

— Muitas das vezes é a pressão intensa no começo do jogo para abrir o placar e depois jogar mais com lançamentos e outros tipos de jogada — destacou o jornalista.

Menos jogos no calendário

Apesar do bom momento, Rodrigo Seixas pondera sobre a longa duração do campeonato e a possibilidade de oscilações. Contudo, ele aponta uma vantagem importante para o Bragantino no calendário.

— A equipe não joga competições da Comembol, então pode chegar mais descansado nos jogos. Pode ser o caso contra o Grêmio, que viajou ao Peru enquanto o Bragantino só estava treinando.

Para o confronto com o Grêmio, o técnico Fernando Seabra deve repetir a formação que iniciou o jogo com o Mirassol, com Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

Isidro Pitta, ex-Juventude, e autor do gol da vitória na última rodada, deve começar no banco de reservas.