Grêmio anuncia promoção de zagueiro ao grupo profissional

Viery foi titular no primeiro Gre-Nal de 2025. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio alçou de forma definitiva Viery ao grupo principal. O zagueiro, a partir de agora, não atua mais pelo time sub-20.

Aos 20 anos, Viery já vinha sendo utilizado pela comissão técnica do grupo profissional desde o início da atual temporada.

Desde 2023, no entanto, ele já vinha fazendo parte das atividades no CT Luiz Carvalho.

Além de zagueiro, Viery foi utilizado como lateral-esquerdo na atual temporada. Em mais de uma oportunidade, o antigo treinador, Gustavo Quinteros, utilizou o defensor pela lateral.

Estreia no profissional

A estreia pelo time principal ocorreu no início do ano, na vitória de 4 a 0 sobre o Caxias, no Gauchão.

No primeiro clássico Gre-Nal disputado em 2025, Viery foi titular como lateral-esquerdo. Ele foi substituido apenas na reta final da partida, que terminou empatada por 1 a 1. Viery acumula 10 partidas no profissional.

Natural do interior de Minas Gerais, o zagueiro Viery desembarcou em Porto Alegre em 2015 para atuar nas categorias de base do clube gaúcho. O vínculo com o Grêmio vai até junho de 2027.

Confira o comunicado do Grêmio:

Como forma de priorizar a transparência nos processos do Clube, especialmente no que tange ao trabalho desenvolvido no departamento de futebol, e a comunicação com os torcedores, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o zagueiro Viery, de 20 anos, passa a integrar em definitivo o elenco principal do Tricolor a partir desta sexta-feira. O atleta já estava incorporado às atividades no CT Luiz Carvalho e ao cronograma da comissão técnica.

Viery Fernandes Santos Lopes é natural de Ubá, interior de Minas Gerais. Chegou ao Clube ainda na Escola de Futebol, em 2015. Nas categorias de base atuava como lateral-esquerdo e passou a função de zagueiro no Sub-16. Com boa estatura, imposição física e tempo de bola, logo se tornou uma liderança, sendo capitão em algumas das equipes. Aliado à isso, tem uma boa saída de jogo do campo de defesa, com algumas assistências aos companheiros em seu histórico.

O atleta teve seu aprimoramento dentro do processo de transição junto ao elenco principal desde 2023, no CT Luiz Carvalho, quando foi relacionado para uma partida pela primeira vez. Sua estreia no profissional aconteceu no início do ano, na goleada por 4 a 0 sobre o Caxias na Arena, pelo Campeonato Gaúcho. Ao todo, Viery soma 10 partidas pelo elenco gremista.

Os demais jogadores das categorias de base que participam dos treinamentos seguirão se apresentando sempre que forem convocados pela Comissão Técnica do Departamento de Futebol Profissional. Qualquer alteração sobre nova integração será informada pelos canais de comunicação do Clube.