Grêmio x Inter: tudo sobre o jogo da 6ª rodada do Gauchão.

O primeiro Gre-Nal de 2025, válido pela sexta rodada do Gauchão, será às 21h deste sábado (8) . A partida ocorre na Arena, em Porto Alegre.

O Tricolor vem de derrota para o Juventude , na última rodada. Na primeira posição do Grupo A, o clube tem 10 pontos e está em terceiro na classificação geral

Já o Inter venceu o Brasil de Pelotas por 3 a 0 e lidera a classificação geral, com 13 pontos.

Escalações para Grêmio x Inter

Arbitragem para o Gre-Nal 444

Onde assistir ao Gre-Nal 444

Como chegam Grêmio e Inter

Grêmio

O Tricolor poupou titulares na derrota para o Juventude com o objetivo de estar com todos os atletas bem fisicamente para o clássico. A dúvida de Quinteros está entre os goleiros. Grando, que fez os primeiros jogos da temporada, ou Volpi, estreante na última rodada.

Inter

Carbonero está pedindo passagem? O colombiano é a dúvida de Roger Machado para o Gre-Nal. O atacante teve bom desempenho nas últimas duas partidas e poderá ganhar o lugar de Wanderson no ataque.

Ingressos para o Gre-Nal 444

Ainda estão à venda as cadeiras gold e camarote . A comercialização é feita em arenapoa.com.br .

