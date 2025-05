Lesão, gols importantes e retomada da titularidade: como está a passagem de Carballo na MLS

Jogador atuou no Tricolor em 2024. New York Red Bulls / Divulgação

Carballo pode estar perto de retornar ao Grêmio. Com contrato de empréstimo ao New York Red Bulls no fim (o vínculo vai até 30 de junho de 2025), ele pode ser uma opção para o técnico Mano Menezes na tentativa de ajustar o meio de campo.

O uruguaio está desde o ano passado na MLS. A estreia aconteceu em 31 de agosto de 2024, quando entrou aos 16 minutos do segundo tempo na derrota do New York Red Bulls em casa para o Philadelphia Union por 2 a 0.

Gols importantes e lesão

Depois da estreia, ficou duas partidas sem atuar e, logo a seguir, ganhou sequência como titular. Mesmo não sendo sua principal característica, anotou dois gols em momentos importantes para o seu time, fundamentais para chegar até à decisão da MLS na temporada passada, perdida por 2 a 1 para o Los Angeles Galaxy.

No jogo de abertura do playoff, Carballo anotou seu primeiro gol com a camisa do time nova-iorquino. Na vitória sobre o Columbus Crew, foi dele o único gol da partida, que deixou o time em condições de avançar (abaixo, a 1:02).

Mas o golaço mesmo foi marcado na semifinal de conferência, em jogo único contra o rival New York FC. O gol que abriu o placar da vitória (e da classificação) por 2 a 0 foi dele: após bola afastada da defesa, ele mandou um chute de canhota, de fora da área, no ângulo (abaixo, aos 0:46).

No entanto, nesse mesmo jogo, Carballo virou baixa. Com uma lesão no pé esquerdo, ficou de fora da final de conferência (vitória por 1 a 0 sobre o Orlando City) e da decisão da MLS.

Retomada da titularidade em 2025

Com a lesão, Carballo perdeu parte da pré-temporada para 2025 na MLS. Quando voltou a jogar pelo NY, foi na condição de reserva. Em sua primeira partida no ano, no dia 22 de fevereiro, Carballo entrou no fim, e ficou em campo por 11 minutos, na vitória por 1 a 0 sobre o Cincinnati. A condição de titular foi retomada no dia 5 de abril, na vitória do Red Bulls sobre o Chicago Fire, por 2 a 1.

A volta da titularidade trouxe com ela a melhora de rendimento de Carballo. A nota Sofascore do volante nos últimos cinco jogos é superior à média das primeiras cinco partidas, nas quais entrou com o jogo em andamento (veja abaixo).

Suárez foi titular nos últimos cinco jogos do NY Red Bulls. Sofascore / Reprodução

O mapa de calor ilustra bem a participação de Carballo no setor de meio campo do New York Red Bulls. Ocupando espaços e especialmente desarmando, Carballo tem uma média de 3.7 bolas recuperadas por jogo na temporada, e mais de 53% de duelos vencidos.

Carballo tem 10 partidas na MLS em 20245. Sofascore / Reprodução

Na temporada, Carballo ainda persegue o primeiro gol. Apesar de não ter marcado, tem uma assistência, na vitória do New York Red Bulls sobre o Toronto FC por 2 a 1, dia 22 de março (abaixo, aos 5:15). No mesmo jogo, no entanto, foi do céu ao inferno. No fim da partida, acabou expulso por reclamação (abaixo, aos 6:38).

O New York Red Bulls ocupa, momentaneamente, a 10ª posição na Conferência Leste, após 11 jogos disputados. Na MLS, os sete primeiros de cada conferência avançam direto, e o 8º e 9º disputam um playoff para a última vaga.

Encontro com Suárez

Uruguaios jogaram juntos no Grêmio e são amigos. Peter Bonilla / Divulgação

Na rodada passada, Carballo se encontrou com um ex-companheiro ilustre no Grêmio e na Seleção do Uruguai. No último sábado (3), o New York Red Bulls foi até a Flórida para visitar o Inter Miami de Luis Suárez.

O resultado, no entanto, não foi positivo para Carballo e seus companheiros. Quem levou a melhor foi o outro uruguaio ex-Grêmio: com direito a gol de Suárez, o Inter Miami venceu pelo placar de 4 a 1. Lionel Messi também marcou (veja abaixo os melhores momentos).

Após a partida, os amigos de longa data confraternizaram. Suárez chegou a postar uma foto em seu Instagram, comemorando o reencontro com Carballo.

A questão financeira

De acordo com o colunista de Zero Hora, Eduardo Gabardo, o clube dos Estados Unidos precisa decidir até junho se pretende comprar o volante uruguaio ou não. A cláusula está estipulada em US$ 4,5 milhões.

A primeira sinalização é de que, por este valor, a compra não será feita. Por isso, existem duas alternativas: devolver o jogador para o Grêmio ou tentar uma compra por uma quantia inferior.

Os números de Carballo na MLS

Na temporada 2024

Jogos: 10

Como titular: 5

Gols: 2

Assistências: 0

Minutos por jogo: 53

Total de minutos jogados: 526

Na temporada 2025

Jogos: 11

Como titular: 8

Gols: 0

Assistências: 1

Minutos por jogo: 61

Total de minutos jogados: 667

Os números de Carballo no Grêmio