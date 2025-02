Quem é o São Raimundo-RR, adversário do Grêmio na estreia da Copa do Brasil

Adversário do Grêmio na Copa do Brasil foi vice-campeão estadual de Roraima em 2024. Helio Garcias / Divulgação São Raimundo

O sorteio da Copa do Brasil colocou o São Raimundo-RR como o primeiro adversário do Grêmio na competição. O Mundão, como é conhecido por seus torcedores, conquistou a vaga por ter terminado o campeonato roraimense em segundo lugar.

Fundado em 1963, o São Raimundo disputará a Copa do Brasil pela 13ª vez na história. Maior campeão estadual de Roraima, com 14 títulos. Depois de ter alcançado a Série C nos ano 2000, o São Raimundo-RR passou os últimos oito anos na Série D.

Mas em 2025, a Copa do Brasil será a única competição nacional do calendário do clube. O GAS, campeão estadual de Roraima no ano passado, será o único representante do estado na quarta divisão nacional.

Na atual temporada, o adversário gremista está invicto. O clube disputa a Copa Verde, e está nas quartas de final da competição após ter eliminado o Trem e o Remo. A estreia no campeonato roraimense será no dia 11 deste mês, contra o Progresso-RR.

Artilheiro da equipe em 2024, o atacante Kanté é uma das referências do time. Ele marcou 12 gols em 23 jogos disputados em 2024. Chiquinho Viana, técnico do time, está no comando da equipe desde 2011.

Apesar de ter um adversário sem muita experiência, o Grêmio terá dificuldades por conta da logística. A distância entre Porto Alegre e Boa Vista supera os 3 mil quilômetros.

O duelo será no Estádio Canarinho, e não haverá vantagem do empate, como era anteriormente, nas duas fases iniciais. Em caso de igualdade, o classificado será definido nos pênaltis.

Caso avance para a segunda fase, o Grêmio enfrenta o vencedor do confronto entre Barcelona-BA e Athletic-MG.

Como funcionará cada fase

1ª fase: jogo único na casa do time de pior ranking; decisão nos pênaltis em caso de empate.

jogo único na casa do time de pior ranking; decisão nos pênaltis em caso de empate. 2ª fase: jogo único com mando de campo em chaveamento previsto no regulamento; decisão nos pênaltis em caso de empate.

jogo único com mando de campo em chaveamento previsto no regulamento; decisão nos pênaltis em caso de empate. 3ª à 7ª fases: confrontos definidos em sorteio, com jogos em ida e volta. Decisão nos pênaltis Em caso de empate no placar agregado.

Mudança no regulamento da primeira fase

A CBF anunciou uma importante alteração na primeira fase do torneio em relação aos últimos anos.

Em caso de empate nos duelos da primeira fase, os classificados serão conhecidos depois de disputa de pênaltis. Nas temporadas recentes, a equipe visitante tinha a vantagem do empate caso o jogo único terminasse em igualdade. O time anfitrião, pior colocado do que o adversário no ranking da CBF, jogava em seu estádio, mas tinha que vencer o confronto para avançar no mata-mata.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.