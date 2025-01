Grêmio recusa proposta de clube da Polônia por volante Ronald

Integrado aos treinos no CT Luiz Carvalho, jogador ainda não foi usado pelo técnico Gustavo Quinteros. Lucas Uebel / Gremio

O Grêmio recusou uma proposta da Polônia pelo volante Ronald. Apesar de não estar sendo usado pelo técnico Gustavo Quinteros, o jovem de 21 anos não foi liberado para acertar a saída por empréstimo para o Górnik Zabrze. Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, os moldes da negociação não agradaram à diretoria gremista.

Por conta da chegada de Cuéllar e com o iminente anúncio de Camilo, o garoto perdeu espaço no elenco gremista. Com contrato em vigor até dezembro de 2027 e integrado aos treinos no CT Luiz Carvalho, o volante ainda não foi utilizado no Gauchão, mas tem despertado o interesse de outros clubes.

Ainda assim, a intenção do Tricolor é emprestá-lo mediante o pagamento de uma compensação financeira, com o novo clube arcando com os salários e tendo um valor fixado em contrato para opção de compra.

Antes dos poloneses, o Everton, do Chile, e uma equipe brasileira também haviam entrado em contato com a diretoria gremista, mas o estafe do jogador dá preferência a uma transferência para a Europa.

Com passagem pela Seleção Brasileira de base, o atleta tem ascendência polonesa e já foi convidado a defender a seleção do país europeu. Inclusive, deu início ao trâmite para adquirir o passaporte comunitário. Por isso, a oferta do time da Polônia é vista com bons olhos pelo atleta e seu estafe. Contudo, seria preciso chegar a um acordo entre as partes.

Revelado na Arena, Ronald disputou 24 jogos pela equipe profissional, tendo marcado um gol — justamente na estreia como profissional, diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão de 2023.