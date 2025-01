Dirigente do Grêmio revela negociação avançada por substituto de Soteldo

Téncico Gustavo Quinteros (E) pediu a contratação de um ponta experiente. Lucas Uebel / Gremio

O Grêmio está próximo de atender a mais um pedido do técnico Gustavo Quinteros. Há uma semana, após a estreia no Gauchão, o treinador afirmou que era urgente a contratação de um ponta experiente. Nesta quarta-feira (29), antes da vitória sobre o Monsoon, o diretor de futebol Guto Peixoto revelou que o clube está prestes a acertar com o atleta da posição.

— Eu não costumo dar pistas de nomes ou nacionalidade, mas o Grêmio está avançado sim com um extrema. Perdemos o Soteldo, que avançava, quebrava linhas e proporcionava alternativas aos atacantes e a gente quer um jogador neste perfil. Esse é o jogador que estamos avançados — afirmou o dirigente à beira do gramado do Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Recentemente, o Tricolor abriu frente por dois atacantes. Por indicação de Quinteros, fez uma proposta por Sebastián Villa, do Independiente Rivadavia, da Argentina, mas se retirou do negócio. Paralelamente, conversou com o sueco Niclas Eliasson, mas enfrentou o jogo duro do AEK, da Grécia, e a concorrência do Santos.

Além do ataque, o Tricolor pretende reforçar o sistema defensivo. São buscados, no mínimo, um zagueiro e mais dois laterais-esquerdos. Ou seja, mesmo que o clube mantenha a confiança pelo destrave da situação de Lucas Esteves junto ao Vitória, a ideia é contratar outro jogador da função.

— O que a gente pretende é ter ao menos dois jogadores de bom nível para cada posição, para não haver acomodação. Mas, para ter dois jogadores, tem que contratar um primeiro. A ordem é essa. Então, nós estamos atrás de um lateral-esquerdo e, óbvio que estamos analisando o mercado tanto para uma segunda opção de lateral-esquerdo quanto para outras posições que são prioridade para nós no momento — explicou o dirigente gremista.

Até agora, foram entregues à nova comissão técnica o goleiro Tiago Volpi, o lateral-direito João Lucas e o volante Cuéllar.

— Nós temos que ter o mais urgente possível, mas sem comprometer a assertividade da contratação. A gente demorou para trazer um treinador e acho que acertamos. Demoramos para trazer um volante. Acho que acertamos, né? Agora, o nome que vocês já sabem que estamos tratando para a lateral esquerda, acho que estamos no caminho certo.

Peixoto classificou o processo da busca por reforços como "pragmático", especialmente por conta do orçamento:

— O Grêmio é um time sério, que respeita suas condições financeiras e isso dá perenidade para o clube. Não adianta ser irresponsável, sair contratando e não conseguir pagar. O salário está sempre em dia e é isso que a gente quer manter — concluiu Guto Peixoto.