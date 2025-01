Grêmio espera ter definição sobre Lucas Esteves até o início da próxima semana

Guto Peixoto falou sobre a situação de Lucas Esteves nesta quarta-feira. ANGELO PIERETTI / GRÊMIO FBPA

O Grêmio espera contar com o lateral-esquerdo Lucas Esteves em breve. O diretor de futebol Guto Peixoto afirmou nesta quarta-feira (29) que Tricolor espera uma definição do Conselho Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF até segunda (3) ou terça-feira (4) da semana que vem.

— Nós estamos bem tranquilos em relação a essa situação. O Grêmio cumpriu 100% do regulamento. O Vitória está tentando salvar, ficar com o jogador. Ele entrou no CNRD, não foi o Grêmio. Vamos esperar o que vai sair de lá. A gente acha que vai ter o jogador em breve — afirmou o dirigente, na chegada ao Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, antes da partida entre Monsoon e Grêmio.

A informação que o Grêmio tem é que a definição do CNRD sobre o caso deve sair em até cinco dias úteis. Segundo Guto Peixoto, o jogador acionou o órgão na terça-feira (28).

— O prazo que normalmente existe para esse tipo de caso, que a gente estudou, são cinco dias úteis. Acho que o jogador entrou ontem. Então deve sair por segunda ou terça-feira, pelas minhas contas, deve ter o resultado — acrescentou Guto Peixoto.

Entenda

Nesta última segunda-feira (27), após conversas com o Vitória, o Grêmio fez o depósito da multa rescisória de Lucas Esteves. No entanto, o clube baiano devolveu o valor para o Tricolor e alegou ter uma cláusula contratual pela qual poderia recusar a transferência mediante o pagamento de uma indenização ao atleta.

O Vitória publicou uma nota oficial na qual acusa o Grêmio de ter aliciado o Lucas Esteves e que, por isso, o atleta não teria aceitado renovar o seu contrato, conforme era desejo do clube. Em contato com Zero Hora, o presidente Fabio Moa disse que acionaria o Grêmio no CNRD.

A avaliação do Grêmio é de que a prerrogativa contratual do Vitória, de garantir a permanência do atleta mediante indenização, não tem validade.

