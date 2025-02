Grêmio não descarta nova tentativa para contratar zagueiro do San Lorenzo

Romanã pertence ao San Lorenzo, da Argentina. sanlorenzo.com.ar / Divulgação

O Grêmio não descarta uma nova investida pelo zagueiro Jhohan Romaña, do San Lorenzo. O vice-presidente de futebol Alexandre Rossato confirmou o interesse no atleta, mas garantiu que o Tricolor não passou uma de uma "sondagem" neste início de ano.

— O Grêmio, sim, sondou ele dentro da janela do (Campeonato) Gaúcho. Algumas impossibilidade de contratá-lo se apresentaram. A questão financeira e a questão dos prazos, que estavam muito pequenos. Nós precisávamos de um atleta de um zagueiro também para compor o elenco dentro do Campeonato Gaúcho. A gente entende que é um bom jogador. Ele atende as questões técnicas que o Grêmio procura. Não passou de uma sondagem dentro da janela — afirmou Rossato em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (22).

O dirigente acrescentou que, mesmo com os entraves, as portas do Grêmio não estão fechadas para o colombiano de 26 anos.

— A gente não descarta que isso venha a retomar uma negociação. As negociações no futebol são assim. As negociações elas se definem e não se se definem de forma muito rápida — comentou o dirigente.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.