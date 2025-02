Grêmio realiza último treino antes do primeiro duelo contra o Juventude; confira a provável escalação

Amuzu poderá receber a oportunidade de começar entre os titulares. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio realizou nesta sexta-feira (21) o último treino antes da primeira decisão contra o Juventude, pela semifinal do Gauchão, no sábado. A escalação tem dúvidas no setores defensivo e ofensivo.

Para montar a escalação, o técnico Gustavo Quinteros terá que lidar novamente com o tempo restrito de preparação. Para o duelo contra a equipe da Serra, esta foi a única atividade em que o comandante trabalhou com a equipe completa.

Para este primeiro jogo, a defesa tem duas dúvidas principais. Na lateral direita, João Pedro não teve lesão ligamentar extensa no tornozelo esquerdo. Inclusive, apareceu no campo na parte do aquecimento do grupo. No entanto, não é descartado que ele possa ser preservado deste jogo de ida.

Caso o titular não seja utilizado, Igor Serrote é o principal cotado e poderá receber a primeira oportunidade como titular. João Lucas está fora em função de suspensão.

Ainda, no setor defensivo, Rodrigo Ely pode perder a posição para o ingresso de Wagner Leonardo.

Dúvida na ponta esquerda

Já do meio para frente, há dúvida sobre quem sairá entre os onze iniciais pela ponta esquerda. Aravena teve uma lesão de grau 1 no bíceps femoral da coxa direita e ficará de fora desta fase semifinal. Com isso, Amuzu e Monsalve disputam a titularidade.

Uma provável formação tem: Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote), Ely (Wagner Leonardo), Jemerson e Lucas Esteves; Cuéllar e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo e Monsalve (Amuzu); Braithwaite.

Grêmio e Juventude começarão a decisão pela semifinal do Gauchão neste sábado (21), às 21h30min, na Arena. O jogo de volta será no dia 1° de março, às 16h30min, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

