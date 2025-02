“Um time muito melhor”, diz vice de futebol do Grêmio sobre desempenho esperado contra o Juventude

Alexandre Rossato falou ao Show dos Esportes às vésperas do confronto contra o Juventude pelo Gauchão. Luis Gustavo Santos / Agência RBS

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Alexandre Rossato, espera casa cheia contra o Juventude, neste sábado (22), às 21h30min, no primeiro jogo da semifinal do Gauchão.

Por enquanto, a projeção de público da Arena Porto-Alegrense (gestora do estádio) é de 35 mil pessoas, o que o dirigente considerou "muito pouco" em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, na noite desta sexta-feira (21).

Para incentivar a torcida, ele prometeu um bom desempenho da equipe dentro de campo.

— Eu tenho certeza que o Grêmio vai ser um time muito melhor do que foi nos jogos anteriores. Vai ser um Grêmio diferente, que vai evoluir o seu futebol — afirmou.

Rossato ainda reconheceu a má atuação gremista diante do São Raimundo, na última quarta-feira (19), pela primeira fase da Copa do Brasil. Depois de sair atrás no placar, o Tricolor buscou o empate com gol aos 48 minutos do segundo tempo e conquistou a vaga nos pênaltis.

— A gente conseguiu o objetivo, mas não saiu satisfeito com o que foi apresentado pelo Grêmio em Roraima. Esse não é o Grêmio. Não pode ser o Grêmio. Tiveram diversos fatores que podem ter influenciado naquela partida, mas nada justifica aquela atuação. O Grêmio tem que ser maior do que apresentou lá. Ele é maior do que apresentou lá — analisou.

Por outro lado, o vice-presidente identificou pontos positivos no 1 a 1 obtido no Estádio Canarinho, em Boa Vista, a capital de Roraima.

— Nós tínhamos lá alguns estreantes que se mostraram capazes de entregar algo muito importante para a equipe. O próprio Cristian (Olivera). Tivemos o Esteves, também fez uma grande partida. O Amuzu mostrou que tem qualidade. Mesmo sem treinamento, mostraram que tem capacidade de estar no elenco e que vão integrar de forma positiva — acrescentou.