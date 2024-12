De olho em melhor rendimento defensivo, Grêmio tem laterais como alvos prioritários

João Pedro terminou o ano de 2024 como titular, mas Fabio se aposentou e clube busca outro jogador para reforçar o grupo. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio trabalha no mercado para reforçar uma das áreas que deixou a desejar em alguns momentos da temporada de 2024. Para a próxima temporada, o foco do clube na janela de transferências será reforçar o setor defensivo. Com as laterais como um dos alvos prioritários da direção.

Nas avaliações feitas no clube nos últimos meses, o problema defensivo não passa apenas pelo rendimento dos zagueiros. Mas também pela participação dos laterais. Essa será uma das prioridades no mercado.

Com a provável saída de Reinaldo, e a aposentadoria de Fabio, o Grêmio busca um lateral-esquerdo titular e um jogador para disputar com João Pedro a posição no lado direito. Mas os reforços para o setor defensivo não devem parar nas laterais.

Outro zagueiro também é alvo no mapeamento feito pelo clube. Esse defensor ocuparia no grupo o espaço que ficou em aberto com a aposentadoria de Pedro Geromel.

Um volante de características mais defensivas será buscado. O nome de Raul, que trabalhou com Pedro Caixinha no Bragantino, surgiu como um dos alvos. O jogador está livre após ter o contrato encerrado com o clube paulista. Além de cumprir a função no meio-campo, o atleta de 28 anos também foi utilizado pelo treinador na lateral direita.

As opções atuais do Grêmio para o sistema defensivo

Goleiros

Marchesín, Caíque, Adriel e Gabriel Grando

Zagueiros

Rodrigo Ely, Gustavo Martins, Jemerson, Kannemann (retorna em maio), Natã

Laterais

João Pedro, Mayk

Volantes

Villasanti, Dodi, Pepê, Ronald e Milla

