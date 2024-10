A partir desta quinta-feira (17), o Grêmio espera contar com Villasanti e Soteldo nos treinamentos no CT Luiz Carvalho. Apesar de voltarem juntos a Porto Alegre depois de servirem às suas seleções em duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, os dois desembarcam em situações diferentes para a disputa do Gre-Nal do próximo sábado (19).