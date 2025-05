Prefeitura de Caxias pretende reunir Sulgás e Dnit para discutir duplicação da BR-116; veja outros destaques da política

Companhia de gás propõe construir uma proteção em concreto em volta da tubulação. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias pretende viabilizar uma reunião com a Sulgás e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para destravar o processo de duplicação dos 900 metros da BR-116, no bairro Planalto. A medida ficou alinhada em uma reunião entre o prefeito Adiló Didomenico e a gerente de relações institucionais da Sulgás, Carolina Bahia, na manhã desta segunda-feira (12). O novo encontro ainda não tem data para ocorrer.

Leia Mais Sulgás reitera apoio técnico para duplicação da BR-116, em Caxias

A companhia de gás propõe a construção de uma proteção de concreto, estimada em R$ 800 mil, em volta da tubulação para a realização da obra pelo Dnit. A empresa busca agora o cronograma da obra, elaborado pelo órgão rodoviário, para que possa incluir a intervenção no planejamento de obras. Também é preciso definir quem arcaria com o custo do chamado envelopamento do duto.

O gasoduto atende 60 estabelecimentos comerciais (incluindo hospitais), 2.649 residências, 44 indústrias, 12 postos de combustíveis, e seis municípios.

Bem-vindo

Único integrante da bancada do PSD em Caxias do Sul, o vereador Juliano Valim comemorou a filiação de Eduardo Leite, ocorrida na última sexta-feira (9). O parlamentar classificou a mudança como "uma transformação completa no cenário político" da cidade e do Estado. Assim como a presidência municipal da sigla, aposta no fortalecimento do partido e na migração de integrantes do PSDB para a legenda.

Leia Mais Eduardo Leite oficializa filiação ao PSD e assume a presidência da sigla no RS

Agricultores de Caxias no Peru

Um grupo de 30 agricultores de Caxias do Sul está no Peru para uma imersão organizada pela Festa da Uva. Eles foram os vencedores do concurso da exposição de uvas na última edição do evento.

Acompanhados do secretário da Agricultura, Rudimar Menegotto, e do engenheiro agrônomo da pasta, Paulo Roberto Dullius, os produtores visitaram cinco vinícolas peruanas (Viñas Queirolo, Caravedo, Huarango, Tacama e Don Manuel com Cata) e o mercado de frutas da capital, Lima.

Além dos produtos já conhecidos dos brasileiros, as vinícolas visitadas também produzem o pisco, aguardente de uva muito consumida em regiões andinas.

O grupo retorna nesta quarta-feira (14).

Auxílio aos auditores

Titular do Escritório de Relações Institucionais e Representação em Brasília, Mauro Pereira, acompanhou, na última semana, um grupo de auditores fiscais da Receita Federal em reunião como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos). A conversa foi articulada pela bancada do MDB na Câmara, partido do qual Mauro faz parte.