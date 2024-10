O Paraguai venceu a Venezuela de virada por 2 a 1, nesta terça-feira (15), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Villasanti e Soteldo eram os personagens que chamavam a atenção da torcida do Grêmio na partida. O volante, no entanto, entrou somente nos últimos minutos e pouco participou do jogo. Já o atacante deu assistência e recebeu cartão amarelo.