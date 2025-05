Ex-PM condenado por morte de boxeador no Litoral está foragido

Faixas foram colocadas em frente ao fórum na época do julgamento do caso, em 2019.

O advogado Carlos Lisboa, que trabalha com a família de Tairone, afirma que trabalha para a ajudar a polícia na localização do foragido.

Já o advogado Rodrigo Grecellé, que representa o ex-PM, garante que o cliente vai se apresentar à polícia , porém, aguarda a decisão do juiz de transferências de Porto Alegre para se entregar. A defesa entrou com recurso para que Abe cumpra a pena em uma prisão militar , já que considera perigoso que um ex-policial cumpra pena em uma cadeia comum junto a membros de facções criminosas.

O homicídio

Segundo o Ministério Público, em 11 de março de 2011, o boxeador passava em frente à residência do PM, que morava na mesma rua, quando foi chamado por ele, porém seguiu caminhando. A denúncia do MP diz que Abe "passou a acompanhá-lo, na mesma direção pela calçada, e sacou da cintura uma pistola Taurus". Depois, atirou e atingiu o rapaz duas vezes.

Ainda conforme o MP, o motivo do crime seria a intolerância do réu com um grupo de jovens que se reunia com Tairone nas proximidades de sua casa. À época do julgamento do caso, em 2019, testemunhas alegaram que Abe havia reclamado disso várias vezes. A investigação apurou que o policial já havia proferido ameaças ao adolescente.