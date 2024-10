O Grêmio anunciou na noite desta terça-feira (15) o serviço da venda de ingressos e deslocamento para o Gre-Nal 443. Os sócios do clube poderão adquirir seus ingressos a partir das 14h desta quarta-feira (16), no Portal do Associado. O clube terá direito a dois mil lugares no Beira-Rio para o clássico deste sábado, às 16h.