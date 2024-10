Qual a zaga titular do Grêmio? A pergunta que ecoou nesta temporada ganha voz novamente às vésperas do Gre-Nal 443. Um dos motivos que alimentam o mistério para o clássico está na variedade de opções testadas. Ao longo do Brasileirão, a defesa gremista teve 11 formações diferentes em 29 partidas.