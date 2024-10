Inter e Grêmio voltarão a se enfrentar neste sábado (19), às 16h, no Beira-Rio, pelo segundo turno do Brasileirão. O reencontro entre os dois gigantes do futebol gaúcho ocorre quase quatro meses depois do Gre-Nal válido pelo primeiro turno, que terminou em vitória colorada por 1 a 0, em Curitiba. De lá para cá, os dois times passaram por mudanças fora do campo, de nomes nos elencos e nos times e também na forma de jogar.